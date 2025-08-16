پخش زنده
بیش از ۲۷ هزار تُن بذر گندم در آذربایجانغربی خریداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: شرکتهای تولید و فرآوری بذر استان بیش از ۲۷ هزار تن انواع بذر گندم را از کشاورزان خریداری کرده اند.
علی دیانتی افزود: میزان نیاز بذری گندم آبی و دیم استان در سال زراعی آینده بیش از ۶۵ هزار تن است و طبق برنامه ابلاغی الگوی کشت، تأمین بیش از ۳۲ هزار تن از این میزان از طریق بذرهای رسمی هدفگذاری شده است.
دیانتی اظهارکرد: استفاده از بذرهای اصلاح شده و مقاوم به خشکی، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تضمین امنیت غذایی و افزایش تابآوری مزارع در برابر تنشهای اقلیمی است.
وی، با بیان اینکه بذرهای اصلاح شده در افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزی نقش مهمی دارند، افزود: براساس بررسیها و تحقیقات انجام شده، استفاده از این بذرها میتواند تا ۲۵ درصد عملکرد مزارع را افزایش دهد که در شرایط فعلی کمآبی و محدودیت منابع، این افزایش بهرهوری اهمیت دوچندانی پیدا میکند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجانغربی، با تأکید بر اهمیت ترویج استفاده از ارقام جدید مقاوم به خشکی در بین کشاورزان اضافه کرد: تغییرات اقلیمی و خشکسالیهای پیدرپی، زنگ خطری برای بخش کشاورزی است که برای عبور از این بحران، باید به سمت استفاده از ارقامی برویم که نیاز آبی کمتری دارند و در شرایط تنشهای محیطی، عملکرد قابل قبولی ارائه میدهند.
دیانتی، همچنین بر ضرورت تنوعبخشی به ارقام کشت شده در استان تأکید کرد و گفت: تلاش بر این است که با شناسایی و معرفی ارقام جدید و سازگار با شرایط آب و هوایی مناطق مختلف استان، به کشاورزان کمک کنیم تا عملکرد محصولات خود را بهبود بخشند.
وی، با اشاره به استقبال خوب کشاورزان گندمکار آبی از بذرهای اصلاح شده، ابراز امیدواری کرد با اقدامات ترویجی و اطلاعرسانی بیشتر، میزان استفاده از این بذرها در مزارع دیم استان نیز افزایش یابد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی افزود: سازمان جهاد کشاورزی برای ارائه حمایتهای فنی و تسهیلاتی به کشاورزان در این زمینه آماده است.