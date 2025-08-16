پخش زنده
زمان برگزاری مرحله مقدماتی کشوری چهل و هشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه، به ۱۲ و ۱۳ شهریور ماه موکول شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیش از این اعلام شده بود که مرحله مقدماتی کشوری چهلوهشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم در استان تهران همزمان با سراسر کشور، اوایل شهریورماه برگزار میشود که براساس اطلاعرسانی جدید مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، این تاریخ به چهارشنبه و پنجشنبه ۱۲ و ۱۳ شهریور موکول شده است.
این مرحله از مسابقهها شامل ضبط اجرای رتبههای برتر مرحله استانی است.
مسابقههای قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه هر ساله در رشتههای مختلف نغماتی، آوایی و معارفی در چند سطحِ رقابت در شهرستان، استان، مقدماتیکشوری و در نهایت کشوری برگزار میشود.
ادارهکل اوقاف و امور خیریه استانها، تلاوتها و اجراهای متسابقان را به صورت تصویری ضبط و برای داوری هیئت داوران به تهران ارسال میکنند، تا افراد اعزامی به مرحله نهایی که به میزبانی استان کردستان برگزار میشود، تعیین شوند.
مرحله نهایی بخش آوایی در دو بخش آقایان و بانوان زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال چهل و هشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم، اواخر مهر و اوایل آبانماه سال جاری در سنندج برگزار خواهد شد.
همچنین ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان تهران اعلام کرد: آزمون بخش معارفی نیز برای اعزام به مرحله نهایی که هر ساله در قم برپا میشود، ۱۳ شهریورماه برگزار خواهد شد.