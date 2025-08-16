پخش زنده
امروز: -
مدیر پایگاه میراث فرهنگی آیاپیر ایذه گفت: در راستای بهبود شرایط محوطههای باستانی خونگ اژدر، تاق تویله و کل چنار شمی ، بخشهایی از ساماندهی این محوطهها وارد مرحله اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی فرجی گفت: ساماندهی محوطههای خونگ اژدر، کل چنار شمی و تاق تویله در این شهرستان با جذب اعتباری بیش از ۲۰ میلیارد ریال وارد مرحله اجرایی شد.
مدیر پایگاه میراث فرهنگی آیاپیر ایذه افزود: تهیه تابلوهای راهنمای دوزبانه، پاکسازی بنا، پاکسازی یافتههای نویافته معماری، نورپردازی، استحکامبخشی و مرمت دیوارهای آسیب دیده، گابیونبندی و پاکسازی پس از عملیات از جمله برنامههای اجرایی در این مرحله است.
وی گفت : این عملیات با برآورد و ارائه شرح خدمات اجرایی از سوی پایگاه میراث فرهنگی آیاپیر و با پیگیریهای فرشاد ابراهیمپور، نماینده مردم ایذه، دزپارت، باغملک و صیدون در مجلس شورای اسلامی، و محمد جوروند، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان اجرا شد .