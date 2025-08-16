کمیته فقهی سازمان بورس ابعاد شرعی انتشار اوراق گواهی ظرفیت برای انواع حامل‌های انرژی و آب را تأیید کرد تا مسیر توسعه این ابزار مالی از برق به حوزه‌های دیگر هموار شود.

گواهی صرفه‌جویی آب در آستانه ورود به بورس انرژی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل بورس انرژی از راه‌اندازی بازار آب‌های نامتعارف شامل پساب و آب شیرین‌سازی شده خبر داد و گفت: تاکنون ۳۰۰ هزار متر مکعب آب توسط آبفای تهران در این بازار عرضه شده است و صنایع و شهرداری‌ها خریدار آن بوده‌اند.

نظیفی همچنین از مذاکره با آبفا برای عرضه گواهی صرفه‌جویی آب خبر داد و افزود: بستر قانونی این ابزار مهیاست و در صورت ورود عرضه‌کنندگان، بازار گواهی صرفه‌جویی آب نیز همانند برق و گاز در بورس انرژی شکل خواهد گرفت.

