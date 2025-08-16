پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از استرداد ۳ میلیارد ریال وجه کلاهبرداری شده به ۲۹ نفر از مالباختگان فضای مجازی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛سرهنگ علی سبحانی گفت: با تلاشهای کارشناسان پلیس فتا فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهردر تیر ماه ۲۹ کلاهبردار در فضای مجازی شناسایی و حسابهای آنان مسدود شد.
وی افزود: همچنین با پیگیریهای مأموران پلیس فتا شهرستان مبلغ ۳ میلیارد ریال از وجوه کلاهبرداری شده به حساب ۲۹ نفر از مالباختگان در فضای مجازی بازگردانده شد.
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد بیشتر این کلاهبرداریها از طریق ارسال لینکهای جعلی به گوشی تلفن همراه شهروندان، سایتهای جعلی همسر یابی، رسیدهای جعلی و آگهیهای جعلی در سایتهای واسطه گر رخ داده بودند.
سرهنگ سبحانی، با اشاره به تحویل متهمان دستگیر شده به مرجع قضائی گفت: شهروندان به توصیهها و هشدارهای پلیس فتا توجه داشته باشند چرا که با هوشیاری بیشتر در استفاده از فضای مجازی میتوانند فرصتهای ارتکاب جرم را از این گونه مجرمان بگیرند.