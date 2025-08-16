به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛طالب یاسمی با اشاره به تسهیلات پرداختی بانک ملی در چهار ماه اخیر گفت: تاکنون بانک ملی استان به ۲۶ هزار و ۵ نفر تسهیلات بانکی در سرفصل‌های مختلف پرداخت کرده است.

سرپرست شورای هماهنگی بانک‌های لرستان افزود: تسهیلات پرداختی در بخش‌های ازدواج،فرزندآوری، اشتغال و قرض‌الحسنه مهربانی به ۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

یاسمی پیش‌بینی کرد :تا پایان سال، تسهیلات پرداختی بانک ملی لرستان به ۸۰ هزار نفر برسد.

سرپرست شورای هماهنگی بانک‌های لرستان با اشاره به عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی در حوزه تسهیلات ازدواج هم گفت: بانک‌های استان از ابتدای سال تاکنون پنج هزار و ۸۹۶ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ یکهزار و ۹۹۰ میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند.

یاسمی بیان کرد: هم اکنون ۱۳ هزار و ۷۷۹ متقاضی تسهیلات ازدواج در نوبت دریافت وام ازدواج هستند که همکاری بیشتر بانک‌ها ضروری است.

یاسمی به تسهیلات فرزندآوری هم اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون چهار هزار و ۶۲۶ نفر ،تسهیلات ۴۳۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی دریافت کرده‌اند که بانک‌های ملت، سپه، تجارت، ملی و مسکن بیشترین سهم را داشته‌اند.