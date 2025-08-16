پخش زنده
سرپرست شورای هماهنگی بانکهای لرستان گفت :بیش از ۱۳ هزار زوج لرستانی در صف دریافت وام ازدواج هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛طالب یاسمی با اشاره به تسهیلات پرداختی بانک ملی در چهار ماه اخیر گفت: تاکنون بانک ملی استان به ۲۶ هزار و ۵ نفر تسهیلات بانکی در سرفصلهای مختلف پرداخت کرده است.
سرپرست شورای هماهنگی بانکهای لرستان افزود: تسهیلات پرداختی در بخشهای ازدواج،فرزندآوری، اشتغال و قرضالحسنه مهربانی به ۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
یاسمی پیشبینی کرد :تا پایان سال، تسهیلات پرداختی بانک ملی لرستان به ۸۰ هزار نفر برسد.
سرپرست شورای هماهنگی بانکهای لرستان با اشاره به عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی در حوزه تسهیلات ازدواج هم گفت: بانکهای استان از ابتدای سال تاکنون پنج هزار و ۸۹۶ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ یکهزار و ۹۹۰ میلیارد تومان پرداخت کردهاند.
یاسمی بیان کرد: هم اکنون ۱۳ هزار و ۷۷۹ متقاضی تسهیلات ازدواج در نوبت دریافت وام ازدواج هستند که همکاری بیشتر بانکها ضروری است.
یاسمی به تسهیلات فرزندآوری هم اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون چهار هزار و ۶۲۶ نفر ،تسهیلات ۴۳۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی دریافت کردهاند که بانکهای ملت، سپه، تجارت، ملی و مسکن بیشترین سهم را داشتهاند.