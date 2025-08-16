دادستان اصفهان با هشدار به دستگاه‌ها درباره قصور در پیشگیری از سرقت اموال دولتی، از تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی فوری و الزام ادارات به صیانت از بیت‌المال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛سید محمد موسویان ظهر امروز در نشست تخصصی پیشگیری از سرقت وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها گفت: عملکرد دستگاه‌ها در پیشگیری با سرقت ارزیابی می‌شود و دستگاه‌هایی که عملکرد ضعیفی داشته‌اند باید پاسخگو باشند.

وی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی باید به دنبال پیشگیری از جرایم مثل سرقت باشند و زمینه‌های وقوع سرقت را از بین ببرند.

دادستان عمومی وانقلاب اصفهان ادامه داد: سرقت اموال و تجهیزات دولتی به معنای از دست دادن بیت‌المال است و دستگاه‌های اجرایی باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای پیشگیری از سرقت و حفظ و صیانت از اموال دولت بهره ببرند.

موسویان با تأکید بر لزوم برخورد قاطع و قانونی با سارقان اموال و تجهیزات عمومی ادامه داد: در این حوزه باید در کنار اجرای اقدامات پیشگیرانه برخورد قاطع و قانونی با مجرمان را افزایش دهیم و در این راستا شعب تخصصی در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان جهت برخورد با سارقین اموال دولتی تشکیل و قطعاً این پرونده‌ها به سرعت و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان تاکید کرد: در خصوص سرقت اموال دولتی باید در کنار دستگاه قضائی و نیروی انتظامی ادارات دیگر از جمله گاز، مخابرات، برق، شرکت آب و فاضلاب و شرکت توزیع برق نیز وظایف و تکالیفی دارند و باید به تکالیفشان عمل کنند.

وی گفت: در شهرستان‌های استان هم دادستان‌ها در خصوص رسیدگی به پرونده‌های سرقت اموال دولتی نظارت بیشتری داشته باشند.