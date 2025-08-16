وزارت بهداشت نوار غزه با اعلام افزایش شمار شهدای قحطی و گرسنگی در این باریکه به ۲۵۱ نفر تأکید کرد: ۱۰۸ نفر از این شهدا کودک هستند و ۴۰ هزار نوزاد هم از سوء‌تغذیه شدید رنج می‌برند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱ فلسطینی در نوار غزه به علت سو تغذیه و گرسنگی جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس آمار جدید، شمار فلسطینیانی که در نوار غزه به علت سو تغذیه و گرسنگی جان خود را از دست داده‌اند، به ۲۵۱ نفر افزایش یافت که ۱۰۸ نفر آنها کودک هستند.

به گفته مدیرکل وزارت بهداشت نوار غزه، ۴۰ هزار نوزاد ساکن نوار غزه از سو تغذیه شدید رنج می‌برند و ۱۰۰۰ کودک هم به علت سو تغذیه و کمبود دارو دچار نقص عضو شده‌اند.

وی همچنین اعلام کرد: بیش از ۲۸ هزار مورد سوء تغذیه شدید در نوار غزه وجود دارد و ۵۰۰ نوزاد به علت سوء تغذیه در بیمارستان‌های نوار غزه بستری هستند.