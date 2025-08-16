پخش زنده
استاندار آذربایجان غربی گفت: تمامی سرمایه گذاران ملزم به ثبت شرکت و انتقال حساب و منابع به داخل استان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی در جلسه گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: سرمایه گذاران جذب شده در همایش اینوا هم ملزم هستند در داخل استان شرکتهای خود را ثبت کنند و اخیرا نیز یک شرکت خارجی با بیش از ۶ هزار میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری اقدام به ثبت شرکت کرده است.
استاندار آذربایجان غربی انتقال حساب شرکتهای دولتی که در استان فعالیت دارند را ضروری بیان کرد و گفت: ما در ارزش افزوده حاصل از محصولات در ردیف استانهای پایین جدول در کشور هستیم و این درحالیست که اگر ثبت شرکتهایی مثل زره شوران یا پتروشیمیها در استان بود، شرایط میتوانست از نظر منابع و تسهیلات متفاوتتر و بهتر باشد و از رسوب منابع جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه طبق ابلاغیه بانک مرکزی، اعطای تسهیلات تا ۹۰درصد منابع است ولی ۳۰درصد هم در استان اعمال نشده است، ادامه داد: صحبتهایی با بانکها شده و قولهای خوبی داده شده است ولی نیازمند بررسی دقیق شیوههای جدید تامین مالی هستیم.
رحمانی خاطرنشان کرد: آذربایجان غربی از شیوههای جدید تامین مالی خیلی کم بهرهمند شده است.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به تلاش برای تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرحهای احیای دریاچه ارومیه اظهار کرد: ما امسال از آقای رییس جمهور برای دریاچه هم ردیف مستقل بودجه درخواست کردهایم و دستور آن صادر شده است.