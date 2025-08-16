پخش زنده
بر اساس اطلاعات ایستگاههای هواشناسی طی ۲۴ ساعت گذشته رامهرمز در خوزستان گرمترینترین و بلداجی در چهار محال و بختیاری خنکترین شهرهای ایران بودهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تازهترین دادههای هواشناسی حاکی از ثبت خنکترین و گرمترین نقاط کشور در شبانهروز گذشته است.
ایستگاه هواشناسی بلداجی در استان چهارمحال و بختیاری با دمای ۱۰ درجه سانتیگراد، خنکترین نقطه کشور اعلام شد. در مقابل، شهر رامهرمز در استان خوزستان با ثبت دمای ۵۱ درجه سانتیگراد، گرمترین نقطه کشور طی این بازه زمانی بود.
این اختلاف دمای قابل توجه بار دیگر گویای تنوع اقلیمی گسترده در مناطق مختلف ایران است.