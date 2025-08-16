صعود چین به دیدار پایانی بسکتبال جام آسیا
تیم ملی چین در نخستین دیدار مرحله نیمه پایانی مسابقات بسکتبال جام آسیا ۲۰۲۵ با برتری برابر نیوزیلند به فینال صعود کرد.
نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال جام آسیا ۲۰۲۵ امروز شنبه ۲۵ مرداد میان تیمهای چین و نیوزیلند برگزار شد که در پایان تیم ملی چین با نتیجه ۹۸ بر ۸۴ پیروز شد و به عنوان نخستین تیم راهی دیدار پایانی شد.
تیم ملی بسکتبال چین از سال ۲۰۱۵ به جمع چهار تیم برتر آسیا نرسیده بود و امروز پس از ۱۰ سال به فینال جام آسیا رسید.
دومین دیدار این مرحله امروز از ساعت ۱۹:۳۰ میان تیم ملی ایران و استرالیا برگزار میشود. تیم ملی بسکتبال ایران در مرحله گروهی مقابل ژاپن، سوریه و گوام و در یک چهارم نهایی برابر چینتایپه به برتری رسیده و راهی نیمهنهایی شده بود.
نتایج و برنامه مرحله نیمهنهایی مسابقات بسکتبال جام آسیا:
شنبه ۲۵ مرداد:
چین ۹۸ - ۸۴ نیوزلند
ایران - استرالیا ساعت ۱۹:۳۰
دیدار رده بندی و پایانی این مسابقات فردا یکشنبه ۲۶ مرداد برگزار خواهد شد.