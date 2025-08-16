به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال جام آسیا ۲۰۲۵ امروز شنبه ۲۵ مرداد میان تیم‌های چین و نیوزیلند برگزار شد که در پایان تیم ملی چین با نتیجه ۹۸ بر ۸۴ پیروز شد و به عنوان نخستین تیم راهی دیدار پایانی شد.

تیم ملی بسکتبال چین از سال ۲۰۱۵ به جمع چهار تیم برتر آسیا نرسیده بود و امروز پس از ۱۰ سال به فینال جام آسیا رسید.

دومین دیدار این مرحله امروز از ساعت ۱۹:۳۰ میان تیم ملی ایران و استرالیا برگزار می‌شود. تیم ملی بسکتبال ایران در مرحله گروهی مقابل ژاپن، سوریه و گوام و در یک چهارم نهایی برابر چین‌تایپه به برتری رسیده و راهی نیمه‌نهایی شده بود.

نتایج و برنامه مرحله نیمه‌نهایی مسابقات بسکتبال جام آسیا:

شنبه ۲۵ مرداد:

چین ۹۸ - ۸۴ نیوزلند

ایران - استرالیا ساعت ۱۹:۳۰

دیدار رده بندی و پایانی این مسابقات فردا یکشنبه ۲۶ مرداد برگزار خواهد شد.