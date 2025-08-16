مدیرکل سازمان انتقال خون استان مرکزی از استقبال مردم استان مرکزی از پویش نذر خون از ابتدای ماه محرم تا پایان روز اربعین خبر داد و گفت: مردم استان با مراجعه به مراکز انتقال خون بیش از پنج هزار واحد خون اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ظهیری در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای استان مرکزی با اشاره به اینکه پویش نذر اهدای خون چند سالی است که از ابتدای ماه محرم تا پایان ماه صفر راه‌اندازی شده است؛ گفت: امسال شش هزار و ۶۸۱ نفر از مردم استان از ابتدای اجرای این پویش به مراکز انتقال خون مراجعه کردند که در نتیجه آن پنج هزار و ۶۸۶ واحد خون اهدا شد.

او با اشاره به اینکه این آمار در مقایسه با سال گذشته تغییری نداشته است، افزود: در شب و روز اربعین از ۴۱ اهداکننده پیوسته به این پویش، ۱۲۳ واحد و فرآورده خونی تولید شد.

مدیرکل انتقال خون استان مرکزی با اشاره به اینکه این پویش تا پایان ماه صفر ادامه دارد، گفت: جمعه ۳۱ مرداد مصادف با ۲۸ صفر اهداکنندگان اراکی می توانند از ساعت هفت صبح به پایگاه سیار خونگیری مستقر جنب امامزادگان عبدالله(ع) و آمنه خاتون(س) و شهروندان ساوجی به مرکز انتقال خون این شهرستان مراجعه کنند.

ظهیری ادامه داد: روز یکشنبه دوم شهریور، مصادف با روز شهادت امام رضا(ع) اهداکنندگان شهرستان خمین با مراجعه به مرکز انتقال خون این شهر می‌توانند با شرکت در این پویش خون خود را اهدا کنند.

او از رشد ۳/۵ درصدی خونگیری از ابتدای سال تاکنون در استان خبر داد و گفت: از ابتدای امسال بیست و یک هزار و ۶۶۳ نفر به مراکز انتقال خون مراجعه کردند و از این تعداد هفده هزار و ۸۲۷ مورد خونگیری انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

مدیرکل انتقال خون استان مرکزی افزود: همچنین در این مدت سه هزار و ۱۲۴ اهدا کننده بار اولی و چهار هزار و ۷۵۲ اهداکننده جوان در استان داشتیم که در این بخش نیز رشد ۳ درصدی را شاهد بودیم.

ظهیری با اشاره به اینکه اهداکنندگان خانم نیز در استان رشد ۱/۱ درصدی داشته است، ادامه داد: در حال حاضر آمار اهداکنندگان خانم در استان مرکزی از متوسط کشوری بالاتر و معادل هفت درصد است در حالی که در کشور این رقم برابر چهار درصد تخمین زده می شود.