در قالب طرح سرمایه گذاری سنگهای تزئینی اینوا ؛ تولید سنگهای اسلب در ارومیه آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ واحد فراوری سنگهای تزئینی از سالهای قبل در ارومیه ایجاد شده بود ولی این واحد به دلیل مشکلات پیش امده برای سرمایه گذار و همچنین نداشتن معدن متصل به واحد برای تامین مواد اولیه رقابتی؛ از چهار سال گذشته راکد شده بود.
این واحد از سال گذشته با نوسازی و بازسازی؛ اورهال شده و اینک با ورود سرمایه گذار به احیای یک معدن راکد مرمریت از طرحهای «اینوا»؛ مواد اولیه این واحد تامین شده و به چرخه فعالیت با رویکرد صادراتی بازمی گردد.
در همین خصوص با هدف تکمیل زنجیره تولید؛ طرح توسعه تولید سنگهای اسلب با سرمایه گذاری جدید در جوار این واحد احداث میشود.