صدور مجوز بازی هافبک مونتهنگرویی پرسپولیس
مجوز بازی هافبک مونتهنگرویی پرسپولیس صادر شد تا شرایط برای حضور او در مسابقات فوتبال ایران فراهم شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، با اعلام مدیر امور بینالملل باشگاه پرسپولیس، ITC مارکو باکیچ صادر شد تا اقدام برای اخذ کارت بازی او و حضور در لیگ خلیج فارس پیگیری شود.
با توجه به اینکه در آستانه برگزاری رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران هستیم، اما هنوز باشگاه پرسپولیس به دلیل عبور از سقف بودجه، نتوانسته قرارداد بازیکنان جدید خود را به ثبت برساند و باید دید در روزهای آینده شرایط شرخ پوشان تهرانی چه خواهد شد.
رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران دوشنبه ۲۷ مرداد آغاز خواهد شد و پرسپولیس در نخستین بازی خود به مصاف فجر سپاسی میرود.