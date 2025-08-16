به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اجرای طرح صدور و معامله گواهی صرفه‌جویی انرژی در استان یزد گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، قرار است این طرح به تدریج در سراسر کشور عملیاتی شود تا تمامی مشترکان خانگی بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در زمینه توسعه کارور‌های برق افزود: بر اساس این مصوبه، مشترکان خانگی که موفق به کاهش مصرف شوند، قادر خواهند بود گواهی صرفه‌جویی دریافت کنند و از مزایای مالی آن بهره‌مند شوند.

مدیرعامل شرکت توانیر بیان کرد: به دلیل کوچک بودن مصرف هر مشترک خانگی، این طرح با استفاده از کارور‌های برق اجرا می‌شود تا صرفه‌جویی‌های خرد به صورت تجمیعی به ارزش اقتصادی تبدیل شود.

مصطفی رجبی مشهدی گفت: با توجه به گستردگی جامعه مشترکان، ورود بخش خصوصی برای مدیریت و اجرای این فرآیند ضروری است.