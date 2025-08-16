\u00a0\u0628\u0647\u00a0\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u062a\u0627\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u062a\u0627 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0646\u0641\u0633 \u067e\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0627\u06cc\u0633\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0641\u0631\u06cc\u0628 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0631\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062e\u0648\u0631\u0646\u062f.\n