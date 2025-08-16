سردار نگهبان ضمن قدردانی از مجموعه پلیس استان در استقرار امنیت پایدار گفت: مردم مهمترین ظرفیت فراجا در اجرای ماموریت هستند، زیرا اقتضای ذات پلیس مردمی بودن آن است و ما هم به خدمتگزاری مردم افتخار می‌کنیم.