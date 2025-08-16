هوشمندسازی پلیس، از اهداف متعالی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی
جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی گفت: هوشمندسازی پلیس یکی از اهداف متعالی است که با جدیت در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، سردار نگهبان در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان فریمان گفت: هوشمندسازی پلیس با افزایش سطح توان علمی و عملیاتی و توجه به رویکرد موثر پیشگیری به عینیت میرسد.
وی افزود : در مسیر هوشمندسازی بهره گیری از نظرات و پیشنهادات سازنده شهروندان و حرکت در مسیر روزآمدی و کارآمدی خادمان نظم و امنیت نقش بسزایی دارد.
سردار نگهبان ضمن قدردانی از مجموعه پلیس استان در استقرار امنیت پایدار گفت: مردم مهمترین ظرفیت فراجا در اجرای ماموریت هستند، زیرا اقتضای ذات پلیس مردمی بودن آن است و ما هم به خدمتگزاری مردم افتخار میکنیم.
در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات صادقانه سرهنگ جواد ابراهیمی، سرهنگ جواد سلطانی به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان فریمان معرفی شد