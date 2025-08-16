به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، بیست‌وسومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران کمتر از ۲۱ سال جهان از ۳۰ مرداد تا ۹ شهریور به میزبانی چین در شهر ژیانگمن برگزار می‌شود.

تیم والیبال جوانان ایران که یک هفته زودتر و برای برپایی اردوی آماده‌سازی راهی این شهر شده است، روز یکشنبه ۲۶ مرداد در دیداری تدارکاتی و دوستانه به مصاف فرانسه می‌رود.

این دیدار از ساعت ۱۷ تا ۱۹ به وقت محلی و در سالن شماره دو مسابقات قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان در شهر ژیانگمن برگزار خواهد شد.

شاگردان غلامرضا مومنی‌مقدم امشب نشست آنالیز تیم فرانسه دارند و صبح روز یکشنبه هم یک نوبت تمرین بدنسازی خواهند داشت.

برزیل دیگر حریف تدارکاتی و دوستانه تیم ایران در چین است که هنوز زمان قطعی برگزاری این دیدار مشخص نشده است.

عمران گوک جیلی، عماد کاکاوند، پویا آریاخواه، علی ممبینی، سیدمرتضی طباطبایی، طا‌ها بهبودنیا، آرمین قلیچ نیازی، شایان محرابی، سیدمتین حسینی، مرتضی نریمانی، محمدمانی علیخانی و آرین محمودی نژاد ملی‌پوشان کشورمان در این رقابت‌ها هستند.

حسین شریفی به عنوان سرپرست، غلامرضا مومنی مقدم (سرمربی)، محمد حسین نجاتی، محمد منصوری و نوید مشجری (مربیان)، خسرو مصلح آبادی فراهانی (مشاور فنی)، حسین کرد فیروزجابی (فیزیوتراپ)، محمود محمدی (ماساژور)، مهدی حسن زاده (بدنساز) و سائد جدیدالاسلام (آنالیزور) نیز کادر فنی تیم ملی جوانان در این مسابقات هستند.