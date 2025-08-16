پخش زنده
نمایشگاه عکسهای منتخب هفدهمین سوگواره بینالمللی «مهر محرم» در نگارخانه موزه حرم مطهر رضوی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،این رویداد همزمان با دهه آخر صفر، از ۲۵ مردادماه با حضور مسئولان آستان قدس رضوی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان و جمعی از هنردوستان برپا شده و در آن، ۴۰ تابلو عکس از میان ۷۰ اثر منتخب هیئت داوران به نمایش درآمده است.
در این نمایشگاه، آثار ارائهشده، آیینهای عزاداری محرم و صفر در ایران و دیگر کشورها، پیادهروی اربعین و یاد و خاطره شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی را روایت میکنند که عکاسانی از بیش از ۱۲ کشور در آن مشارکت داشتهاند.
همچنین در این آیین، از پوستر هجدهمین دوره سوگواره رونمایی شد که برای آن آثار در قالب عکس، فیلم کوتاه، پویانمایی، موشنگرافیک و نماهنگ تا ۳۰ مهر پذیرش میشود.
این رویداد بخشی از سومین برنامه بینالمللی «ملت امام حسین (ع)» نیز هست.
نمایشگاه عکس «مهر محرم» تا ۴ شهریور، هر روز از ساعت ۹ تا ۱۷ در نگارخانه موزه رضوی مشهد در صحن کوثر حرم رضوی میزبان علاقهمندان است.