سه بانوی تیرانداز آذربایجان غربی همراه تیم ملی راهی مسابقات قهرمانی آسیا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ کاروان تیراندازی ایران با نام «شهدای اقتدار» امروز (شنبه) ،۲۵ مرداد ماه تهران را به مقصد شیمکنت قزاقستان، محل برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا ترک کرد.
این رقابتها از ۲۶ مرداد ماه تا ۸ شهریور ماه در رشتههای تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی و در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار میشود.
در بین اعضای تیم، سه بانوی تیرانداز از استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه حضور دارند که نشان از رشد و پیشرفت این منطقه در رشته تیراندازی دارد. خانم ساینا تیموری در رشته تفنگ و خانمهای دنیا ارشدنیا و تارا عباسزاده در رشته تپانچه بهعنوان نمایندگان استان خود، مسئولیت بزرگی در رقابتهای پیش رو بر عهده دارند.