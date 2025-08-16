پخش زنده
معادن، ظرفیت بسیار بالایی برای معرفی خراسان جنوبی در سطح ملی و جهانی دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در سومین جلسه شورای معادن استان در سال جاری شنبه با تأکید بر جایگاه ویژه خراسان جنوبی به عنوان یکی از استانهای طلایی کشور در حوزه معدن، گفت: معادن، ظرفیت بسیار بالایی برای معرفی خراسان جنوبی در سطح ملی و جهانی دارند.
هاشمی افزود: حضور در نمایشگاههای تخصصی فرصتی بینظیر برای معرفی فرصتهای استان است و تمام دستگاهها و نهادهای مرتبط در استان به صورت فعال در برگزاری نمایشگاهها و احیای معادن مشارکت داشته باشند.
وی ضمن تأکید بر حمایت همه جانبه از معدنکاران گفت: فعالان بخش معدن، حسابهای بانکی خود را در استان افزایش دهند تا ضمن جذب منابع مالی و سرمایهگذاری بیشتر، به بهبود زیرساختها کمک شود.
استاندار اهتمام معادن در پرداخت مسئولیت اجتماعی را امری ضروری برشمرد و گفت: با مصوبه شورای معادن استان، طرحهای زیرساختی مانند احیای قنوات، توسعه درمان و مدرسهسازی در مناطق معدنی باید در اولویت قرار گیرد.
هاشمی تاکید کرد نباید تعطیلی معادن به صورت خودسرانه و بدون دلیل موجه صورت گیرد و هر تصمیمی باید با رعایت مصالح مردم و مستندات دقیق اتخاذ شود.
وی از آمادگی استان برای همکاری با افغانستان در زمینه فناوری و دانش بنیانهای معدنی خبر داد و گفت: سفر اخیر به افغانستان و مذاکرات انجام شده با شرکتهای دانشبنیان، گام مهمی در توسعه فناوریهای معدنی منطقه محسوب میشود.
استاندار از همکاری و تلاشهای اعضای شورای معادن و دستگاههای اجرایی قدردانی کرد و خواستار اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای رونق معدن و ارتقای مسئولیت اجتماعی در استان شد.