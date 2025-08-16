به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌غربی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در پنج ماهه امسال، ۱۲۳ موافقت اصولی برای پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری با حجم سرمایه گذاری پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و پیش بینی ظرفیت اشتغالزایی یکهزار و ۵۲۴ نفر صادر شده است.

مرتضی صفری افزود: همچنین ۲۹ مجوز تأسیسات گردشگری به ارزش سه هزار و۲۴۰ میلیارد تومان و با پیش‌بینی اشتغال بیش از یکهزار نفر صادر شده و هم ‌اکنون ۵۳ پروژه گردشگری با مجموع سرمایه‌گذاری ۹ هزار میلیارد تومان درحال اجراست.

صفری، با اشاره به رشد ۱۰ برابری اعتبارات استان تا سقف ۱۴۰ میلیارد تومان در سال گذشته اظهارکرد: با وجود این افزایش، همچنان نیازمند منابع بیشتری برای تکمیل پروژه‌ها هستیم.

وی، با اشاره به ظرفیتهای کم‌نظیر استان با یکهزار و ۸۵۲ اثر ثبت ملی و شش اثر ثبت جهانی از جمله پارک ملی دریاچه ارومیه تصریح کرد: درحال حاضر ۲۲ موزه فعال در استان وجود دارد و چهار موزه دیگر هم در دست احداث است.

صفری، در ادامه با بیان اینکه پروژه "موزه مجاهدتهای خاموش" بیش از ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت تأمین اعتبار، تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ تکمیل خواهد شد،گفت: طرح توسعه موزه باستان‌شناسی ارومیه نیز آغاز شده و زیربنای آن از ۶۰۰ متر به یکهزار و ۲۰۰ متر افزایش می‌یابد و سازه فلزی آن در دو هفته آینده نصب می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌غربی، با تأکید بر لزوم معرفی استان و ایجاد برند گردشگری اظهار کرد: پرونده ثبت جهانی روستای حسنلو به عنوان یکی از هشت کاندیدای اصلی به یونسکو ارسال شده است و همچنین پرونده ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه پس از دو مرحله ارزیابی در فهرست ۳۴ مسجد نهایی قرار دارد.

صفری، با اشاره به صدور اسناد تک برگی در این حوزه هم گفت: سند تک‌برگی آثار مهمی همچون تخت سلیمان، قره کلیسا، دژ بسطام، کلیسای زور زور و تپه تاریخی حسنلو صادر شده و همچنین اسناد تک‌برگی ۹۱ تپه تاریخی دیگر نیز درحال تهیه است.

وی، با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاهها در معرفی محصولات استان اضافه کرد: از ۲۴ تا ۲۷ مهرماه امسال نمایشگاه بین‌المللی غذاهای سنتی و محلی در موزه شهر ارومیه برگزار خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان درخصوص صنایع دستی نیز گفت: در پنج‌ماهه نخست امسال، ۳۲۰ فقره پروانه تولیدی و تمدید پروانه برای هنرمندان صادر و ۳۰ کارت صنعتگری نیز ارائه شده و ۱۶۲ دوره آموزشی برگزار شده است.

صفری، همچنین از نبود بازار فروش به عنوان یکی از مشکلات جدی صنایع دستی یاد کرد و افزود: یکی از ساختمانهای متعلق به ارتش پس از مرمت به بازارچه فروش صنایع دستی تبدیل می‌شود.

وی، با بیان اینکه درحوزه حفاظت از آثار تاریخی نیز در پنج‌ماهه اخیر یکهزار و ۶۹۷ مورد بازدید از تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی استان انجام شده است، افزود: این بازدیدها به شناسایی ۱۰ باند حفاری غیرمجاز، دستگیری ۱۷ نفر و تشکیل ۵۷ پرونده قضایی منجر شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان، با بیان اینکه امسال ۱۸ قلم شیء تاریخی و فلزی کشف و ضبط شده است، گفت: همچنین تاکنون ۸۱ انجمن روستایی در نزدیکی آثار تاریخی فعال شده و شمار این انجمن‌ها به ۲۰۰ مورد رسیده است.