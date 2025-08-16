دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی: هزینه کلیه اقدامات اجرایی به عهده متخلفین است که میبایست با ارائه دادخواست در دادگاه صالحه وصول شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت الله درودگر در دومین جلسه شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با تأکید بر اهمیت مقابله جدی با متصرفان اراضی ملی و ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: اداره کل جهاد کشاورزی مکلف است طبق قوانین و پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ دستورات قضایی، نسبت به تخریب کامل مستحدثات غیر مجاز و اعاده به وضع سابق اقدام کند.
او با تأکید بر اهمیت نقش فرمانداران در هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، افزود: مدیریت و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و اجرای احکام قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز با فرمانداران شهرستانها خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی ادامه داد: در مناطقی که به تازگی برای تغییر کاربری اراضی زراعی مورد اقبال سودجویان قرار گرفته، قبل از تثبیت تغییرات کاربری و تکمیل مستحدثات، نسبت به اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی اقدام شود.
درودگر با اشاره به حفاظت از بستر و حریم مسیلها و رودخانه ها گفت: باید کلیه نقشههایی که توسط شرکت سهامی آب منطقهای مرکزی تنظیم و توسط سازمان نقشه برداری کشور تأیید شدهاند به سرعت و به تفکیک هر شهرستان به سازمان ثبت اسناد و املاک استان ارسال و پیگیری لازم برای صدور اسناد مالکیت بستر و حریم مسیلها و رودخانه توسط شرکت سهامی آب منطقهای مرکزی اجرا شود.
مدعی العموم با عنایت به شرایط طبیعی فصل تابستان تصریح کرد: با توجه افزایش حضور مردم در طبیعت، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با برقراری گشتهای مستمر و اعزام خودروهای گشتی به خصوص در تعطیلات پایان هفته، نسبت به شناسایی و رصد مناطقی که احتمال بروز حریق وجود دارد، اقدام کند.
او با اشاره به اینکه شروع بیشتر حریقها از اطراف جادهها است، افزود: اداره کل راهداری و حمل نقل جادهای مکلف است نسبت به پاکسازی حریم جادهها و از بین بردن گیاهان خشک شده در اطراف جادهها اقدام کرده و در صورت وقوع حریق مسببین شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شوند.