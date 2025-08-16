به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت الله درودگر در دومین جلسه شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با تأکید بر اهمیت مقابله جدی با متصرفان اراضی ملی و ساخت و ساز‌های غیر مجاز گفت: اداره کل جهاد کشاورزی مکلف است طبق قوانین و پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ دستورات قضایی، نسبت به تخریب کامل مستحدثات غیر مجاز و اعاده به وضع سابق اقدام کند.

او با تأکید بر اهمیت نقش فرمانداران در هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، افزود: مدیریت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و اجرای احکام قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز با فرمانداران شهرستان‌ها خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی ادامه داد: در مناطقی که به تازگی برای تغییر کاربری اراضی زراعی مورد اقبال سودجویان قرار گرفته، قبل از تثبیت تغییرات کاربری و تکمیل مستحدثات، نسبت به اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی اقدام شود.

درودگر با اشاره به حفاظت از بستر و حریم مسیل‌ها و رودخانه ها گفت: باید کلیه نقشه‌هایی که توسط شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی تنظیم و توسط سازمان نقشه برداری کشور تأیید شده‌اند به سرعت و به تفکیک هر شهرستان به سازمان ثبت اسناد و املاک استان ارسال و پیگیری لازم برای صدور اسناد مالکیت بستر و حریم مسیل‌ها و رودخانه توسط شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی اجرا شود.

مدعی العموم با عنایت به شرایط طبیعی فصل تابستان تصریح کرد: با توجه افزایش حضور مردم در طبیعت، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با برقراری گشت‌های مستمر و اعزام خودرو‌های گشتی به خصوص در تعطیلات پایان هفته، نسبت به شناسایی و رصد مناطقی که احتمال بروز حریق وجود دارد، اقدام کند.

او با اشاره به اینکه شروع بیشتر حریق‌ها از اطراف جاده‌ها است، افزود: اداره کل راهداری و حمل نقل جاده‌ای مکلف است نسبت به پاکسازی حریم جاده‌ها و از بین بردن گیاهان خشک شده در اطراف جاده‌ها اقدام کرده و در صورت وقوع حریق مسببین شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شوند.