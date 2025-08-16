پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی از اعلام آمادگی سرمایهگذار اصفهانی برای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری در آذربایجان غربی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مرتضی صفری اظهار کرد: پس از برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری با عنوان اینوا در استان و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری حوزه گردشگری آذربایجان غربی در این همایش تمایل سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در استان افزایش یافته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: در این راستا، ناصر مشیری، یکی از سرمایهگذاران اهل اصفهان با حضور در این ادارهکل تمایل خود برای سرمایهگذاری برای ایجاد مراکز تفریحی و اقامتی در منطقه نمونه گردشگری بورالان ماکو اعلام کرده است که تلاش میشود با تسهیل امور موانع پیش روی این سرمایهگذاری مرتفع و بهزودی شاهد کلنگزنی آن باشیم.
او گفت: آقای مشیری پیش از این نیز سرمایهگذاریهایی در حوزه کشاورزی استان داشته است و از این حیث میتوان گفت که وی بهخوبی با جغرافیا و توان ویژه استان نیز در حوزه گردشگری آشنایی دارد.