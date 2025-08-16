پخش زنده
مدیر توزیع برق اندیمشک اعلام کرد: ۶۰ دستگاه ماینر غیرمجاز از یک چاه کشاورزی در این شهرستان کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامعلی سرلک گفت: این اقدام با حکم قضایی و با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه انجام گرفت.
وی با اشاره به اینکه مالک این دستگاهها یکی از مدیران سابق شهرستان اندیمشک بوده است، اظهار کرد: علاوه بر جمعآوری دستگاهها، برق چاه کشاورزی مذکور نیز بهطور کامل قطع شد و پرونده این تخلف به مراجع قضایی ارجاع شده است.
مدیر توزیع برق اندیمشک با بیان اینکه شهروندان هرگونه استفاده از ماینرهای غیرمجاز را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند گفت:درصورت اعلام گزارش، پاداشی بین یک تا ۲۰۰ میلیون تومان برای گزارشدهندگان در نظر گرفته شده است.