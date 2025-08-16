پخش زنده
مدیر کل امور مالیاتی استان از وصول هزار ۱۰۰ میلیارد تومان مالیات در چهار ماهه امسال خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل امور مالیاتی کردستان اظهار کرد: مودیان مالیاتی می توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی نسبت به تسلیم اظهارنامه خود و یا تکمیل و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ اقدام کنند.
"فعله گری" با اشاره به دومین سال اجرای طرح نشان دار کردن مالیات گفت: امسال نیز این امکان وجود دارد که مودیان بصورت هدفمند مالیات خود را به تکمیل طرحهای نیمه تمام اختصاص دهند.
وی به وصول هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی مالیات تا پایان تیرماه در استان اشاره کرد و درباره نقد کسبه و بازاریان نسبت به تعدیل مالیات در استان هم خبرهایی داشت.