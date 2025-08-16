به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل امور مالیاتی کردستان اظهار کرد: مودیان مالیاتی می توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی نسبت به تسلیم اظهارنامه خود و یا تکمیل و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ اقدام کنند.

"فعله گری" با اشاره به دومین سال اجرای طرح نشان دار کردن مالیات گفت: امسال نیز این امکان وجود دارد که مودیان بصورت هدفمند مالیات خود را به تکمیل طرحهای نیمه تمام اختصاص دهند.

وی به وصول هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی مالیات تا پایان تیرماه در استان اشاره کرد و درباره نقد کسبه و بازاریان نسبت به تعدیل مالیات در استان هم خبرهایی داشت.