اهدای اعضای جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی سه بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در یکهزارو ششصدو نودو دومین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی، ابوالفضل سمیعی ۲۱ ساله که از بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش، در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کبد زنده یاد سمیعی در بیمارستان پیوند اعضا منتصریه به پسر بچه ۱۰ ساله از نیشابور که از نارسایی کبدی رنج می‌برد، پیوند شد.

وی ادامه داد: قرنیه‌های مرحوم سمیعی هم برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.