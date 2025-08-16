ناظر داوری فدراسیون جهانی والیبال گفت: داوران ایرانی یک سروگردن بالاتر از داوران مسابقات قهرمانی زیر ۲۱ سال زنان جهان هستند، اما باید خودشان را به شرایط خاص و مورد تایید فدراسیون جهانی برسانند.

شاهمیری: داوران ایران باید به اندازه کافی به انگلیسی و تکنولوژی روز مسلط شوند

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات قهرمانی کمتر از ۲۱ سال زنان جهان که از ۱۶ مردادماه با حضور ۲۴ تیم به میزبانی اندونزی آغاز شده است، فردا (یکشنبه ۲۶ مرداد) با معرفی تیم‌های اول تا چهارم جهان به پایان می‌رسد.

محمد شاهمیری داور بازنشسته رده A والیبال ایران که از سال ۱۴۰۰ مسیر تازه‌ای را در چهارچوب داوری دنیای توپ و تور آغاز کرده است، پس از سپری کردن موفقیت‌آمیز کارگاه‌های نظارت و هدایت داوری مسابقات والیبال که از سوی فدراسیون جهانی برگزار شد به عنوان ناظر داوری (referee coach) در مسابقات مختلفی از جمله لیگ ملت‌ها و قهرمانی زنان زیر ۲۱ سال جهان انتخاب شده است.

این ناظر داوری فدراسیون جهانی والیبال درباره مسابقات قهرمانی زنان زیر ۲۱ سال جهان در اندونزی گفت: میزبانی خوب است و اندونزی شرایط خوبی برای مسابقات مهیا کرده است. البته شاید یک یا دو سالن مسابقات از شرایط استاندارد برخوردار نباشند، اما باید این را بدانیم که با توجه به شرایط سخت کسب میزبانی از والیبال ورلد، فدراسیون جهانی والیبال کمی با آنها همراهی می‌کند.

وی تصریح کرد: حضور رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی، رئیس کمیته داوران کنفدراسیون‌های والیبال اروپا و آفریقا و دبیر کمیته داوران آسیا نشان از اهمیت این مسابقات در اندونزی دارد.

شاهمیری ادامه داد: فدراسیون جهانی والیبال از شش ناظر داور برای نظارت این مسابقات دعوت کرده است که زیر نظر کمیته داوران مسابقات وظایف خود را با استفاده از نرم افزار‌های جدید FIVB انجام می‌دهند. در نرم افزار دیگری نیز امکان ضبط بازی‌ها وجود دارد تا ناظران مطالب مورد نظر داوری را با فیلم به کمیته ارائه کنند.

داور بازنشسته بین‌المللی والیبال ایران که سابقه قضاوت در میادین مهمی، چون بازی‌های المپیک را در پرونده کاری خود دارد، با بیان این که چندین داور از قاره‌های مختلف قضاوت مسابقات قهرمانی زیر ۲۱ سال زنان را برعهده دارند، گفت: جای داوران ایران خالی است که امیدوارم داوران والیبال ایران در آینده با تلاش بیشتر شرایط خود را بهتر کنند. از نظر من داوران ایرانی یک سروگردن بالاتر از داوران این مسابقات هستند، اما باید خودشان را به شرایط خاص و مورد تایید فدراسیون جهانی برسانند. زبان انگلیسی، آشنایی با تکنولوژی و مسایل داوری خودشان را به روز رسانی کنند و با توجه به دیپلماسی خوب فدراسیون والیبال می‌توانند نمایندگانی داوری ایران در مسابقات مهم جهانی باشند.

وی به حضور مریم حسابی به عنوان ناظر فنی مسابقات در این رقابت‌ها، اشاره کرد و گفت: برای والیبال ایران خیلی خوب و مهم است که دو نماینده در این رقابت‌ها دارد. تنها کشوری که دو نماینده دارد و این موضوع نشان از رابطه خوب فدراسیون والیبال ایران با فدراسیون جهانی است.

شاهمیری با ابراز امیدواری برای حضور تیم‌های ملی جوانان و نوجوانان دختر ایران در دوره‌های آینده مسابقات جهانی، گفت: بازیکنان والیبال دختر ایران چیزی از آسیا کم ندارند و تیم‌های رده سنی زنان ایران در آینده نزدیک می‌توانند در قهرمانی جهان شرکت کنند.

وی در پایان با تشکر از رئیس فدراسیون والیبال گفت: تلاش و پیگیری سید میلاد تقوی برای رشد و توسعه والیبال ایران در تمامی زمینه‌ها مانند داوری، نظارت، مربیان و … جای قدردانی دارد. اما باید شرایط خودمان را هم نگاه کنیم و روز به روز با دنیا پیشرفت کنیم و هم سطح والیبال دنیا باشیم.

ناظر داوری فدراسیون جهانی والیبال با اشاره به تقلب تیم ویتنام برای استفاده از یک بازیکن مرد در تیم خودش، گفت: نکته جالب این مسابقات تقلب ویتنام بود که با همین بازیکنان در آسیا به میدان رفت و سهمیه جهانی گرفت.