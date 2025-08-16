پخش زنده
معاون سرمایهگذاری و امور طرحهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت : مجوز احداث اولین مجتمع گردشگری با رویکرد صنایعدستی در کشور و در استان اصفهان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا اکبری گفت: مجوز احداث اولین مجتمع گردشگری با رویکرد صنایعدستی در کشور و در استان اصفهان در شهرستان برخوار صادر شد که با توجه به برنامهریزیهای انجامشده، این پروژه ملی همزمان با هفته دولت آغاز می شود .
معاون سرمایهگذاری و امور طرحهای استان اصفهان افزود : این مجتمع بزرگ گردشگری با سرمایهگذاری بخش خصوصی و اعتباری بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان در زمینی به مساحت تقریبی ۱۱ هکتار در منتهی الیه جنوب شهرستان برخوار و با زیربنای بیش از ۴۰ هزار مترمربع ساخته میشود.
وی گفت : در طراحی این مجموعه کاربریهای متنوعی همچون فضاهای اقامتی، پذیرایی، کارگاههای صنایعدستی، سالنهای نمایشگاهی، مراکز آموزشی و بخشهای فرهنگی و خدماتی پیشبینیشده است.
اکبری افزود : با بهرهبرداری از این پروژه، علاوه بر ارتقای سطح خدمات گردشگری و معرفی ظرفیتهای بومی شهرستان برخوار، زمینه اشتغال بیش از ۶۰۰ نفر از نیروهای محلی فراهم خواهد شد.
معاون سرمایهگذاری و امور طرحهای استان اصفهان تأکید کرد: این طرح بهعنوان یکی از بزرگترین سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در حوزه گردشگری استان، نقش مهمی در رونق اقتصادی و توسعه پایدار منطقه خواهد داشت، همچنین شهرستان برخوار به دلیل جایگاه ویژه در عرصه صنایعدستی استان، میزبان این پروژه ملی شده و اجرای آن میتواند الگویی موفق در پیوند میان گردشگری و صنایعدستی در کشور باشد.
وی گفت: ایده اصلی طراحی این مجتمع گردشگری بر مبنای شعار «هر کارگاه صنایعدستی یک جاذبه گردشگری» شکلگرفته است و تحقق آن مسیر جدیدی برای جذب سرمایهگذاریهای کلان و توسعه پایدار گردشگری در منطقه ترسیم خواهد کرد.