به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ دغدغه خانه‌دار شدن خانواده‌های دارای معلول اشنویه خشت به خشت رفع شد.

احداث واحد‌های مسکونی برای افراد دارای معلولیت یکی از اقدامات حمایتی است که از سوی بهزیستی اشنویه اجرا شده است.

فخرالدین پنهانی رییس بهزیستی گفت: احداث این سرپناه‌ها و خانه‌های مسکونی برای خانواده‌های دارای معلول سبب رضایت و خشنودی این خانواده‌ها شده و همچنین گامی اساسی دررفع محرومیت در منطقه محسوب می‌شود.

بهزیستی اشنویه علاوه بر احداث واحد‌های مسکونی برای ارتقای سطح زندگی و رفاه اجتماعی اقشار آسیب‌پذیر جامعه و پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی نیز گام‌های اساسی برداشته است.