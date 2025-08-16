پخش زنده
ششمین مدرسه تولید و مهارت در روستای تنگ کلوره شهرستان خانمیرزا افتتاح شد.
به گزارس خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری:مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: این مدرسه با شعار «هر دانشآموز، یک مهارت» افتتاح شد.
بهمن خدادادی افزود: تجهیزات این مدارس شامل لوازم چرمدوزی، سرامیککاری، میناکاری، پرورش گیاهان به روش هیدروپونیک و آکواتیک، خراطی، دستگاه جوجهکشی و پکهای مکاترونیک و رباتیک است.
به گفته وی: مدارس تولید و مهارت میتوانند مهارتهای دانشآموزان را ارتقا داده و کیفیت آموزش را بهبود بخشند.