به گزارش خبرگزاری صداوسیما در شبانه‌روز گذشته، چهار شهر ایران در صدر فهرست گرم‌ترین ایستگاه‌های هواشناسی جهان قرار گرفتند. اهواز با ثبت دمای ۵۰.۶ درجه سلسیوس، بالاترین دمای ثبت شده بین ایستگاه‌هایی است که داده‌های خود را به‌صورت بین‌المللی به اشتراک می‌گذارند. پس از اهواز، امیدیه با ۵۰.۲ درجه، آبادان با ۴۹.۸ درجه و مسجدسلیمان با ۴۹ درجه سلسیوس در رتبه‌های بعدی گرم‌ترین مناطق جهان قرار دارند.

بر اساس گزارش سازمان هواشناسی کشور، علاوه بر این چهار شهر، برخی ایستگاه‌های دیگر ایران مانند صفی‌آباد دزفول با دمای ۴۸.۴ درجه نیز در میان گرم‌ترین ایستگاه‌های جهان جای دارند. همچنین فرودگاه بین‌المللی کویت و فرودگاه بین‌المللی دریای سرخ عربستان با دمای ۴۸ درجه، در ادامه این فهرست قرار گرفته‌اند. در همین حال، «اسوان» در مصر با دمای ۴۸.۶ درجه پس از شهرهای ایرانی بیشترین دما را ثبت کرده است.

مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی هشدار داده است که حاکمیت الگوی تابستانه و نفوذ موج گرما در کشور همچنان ادامه دارد و از روز سه‌شنبه، اغلب نقاط کشور با افزایش دما و گرمای بیشتر مواجه خواهند شد. این شرایط تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

بر اساس این هشدار، بیش از ۲۵ استان کشور تحت تأثیر این موج گرما قرار دارند که افزایش نسبی دما و گرما، سبب بالا رفتن مصرف حامل‌های انرژی و افزایش احتمال گرمازدگی به ویژه در گروه‌های حساس خواهد شد.