سردار دادگر فرمانده انتظامی گلستان گفت:با اشراف عملیاتی پلیس، سارق ۴ کیلوگرم طلا در شهر گرگان دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در هفتم مردادماه سال جاری، همزمان با خاموشی برق در ساعات ابتدایی عصر، سارقان با نفوذ از پشت‌بام پاساژ و ورود از طریق سقف، موفق به اجرای نقشه شوم خود شدند و این سرقت که در ساعت چهار بعدازظهر رخ داد، موجب نگرانی اصناف، به‌ویژه طلافروشان شد.

با پیگیری‌های مستمر و عملیات اطلاعاتی دقیق، پلیس آگاهی استان گلستان توانست در کمتر از دو هفته، متهمان این پرونده را شناسایی و دستگیر کند.

بازسازی صحنه جرم با حضور سارقان، جزئیات نحوه ورود و سرقت را روشن کرد.