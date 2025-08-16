به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک به خبرگزاری صداوسیما گفت: در هفته دولت چهار مرکز جامع سلامت در شهرستان اراک و پنج پایگاه اورژانس در سطح استان افتتاح خواهد شد.

نظری افزود: در حوزه تجهیزات پزشکی هم سومین دستگاه‌ «ام آر آی» دولتی شهرستان اراک با کمک خیرین خریداری شده و در مرحله نصب قرار دارد.

او ادامه داد: این دستگاه تا اواسط شهریور ماه در بیمارستان ولی‌عصر(عج) اراک به بهره برداری می‌رسد و نقش تأثیرگذاری در افزایش خدمات تخصصی به بیماران خواهد داشت.