به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، آیین بهره برداری از درمانگاه تامین اجتماعی اروندکنار به صورت ویدئو کنفرانس و برخط با حضور معاون اول رییس جمهور دکتر عارف همزمان با عملیات اجرایی ۶۵ طرح سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور برگزار شد.

دکتر رسولی رییس اداره مدیریت درمانگاه‌ها و پلی کلینیک‌های تامین اجتماعی استان خوزستان در این آیین گفت: درمانگاه جدید با همت مسئولان و پیگیری‌های انجام شده به مرحله افتتاح و بهره‌برداری رسید.

او افزود: این مرکز با هدف ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی منطقه راه‌اندازی شده و از امروز آماده خدمت‌رسانی به مردم است

امام جمعه آبادان نیز با اشاره به ضرورت توسعه عدالت در خدمات‌رسانی گفت: باید هر چه بیشتر به مناطق مختلف و محروم از جمله اروند کنار خدمت‌رسانی شود، بخشی از این خدمات، درمانی و از جنس تأمین اجتماعی است که جای قدردانی دارد.

حجت‌الاسلام غبیشاوی افزود: امیدواریم روزی برسد که هیچ منطقه محرومی از دیگر مناطق کمتر نباشد و همه به یک اندازه از خدمات بهره‌مند شوند.

او با یادآوری سختی‌های مضاعفی که مردم اروندکنار تجربه کرده‌اند، از جمله شوری آب و آتش‌سوزی در نخلستان‌ها، تأکید کرد: در این زمینه جلسات متعددی با حضور مسئولان استان برگزار شده و ضروری است مصوبات آن جلسات پیگیری شود تا بخشی از مشکلات مردم جبران شود

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جامعه هدف تأمین اجتماعی در اروندکنار که عمدتاً به دریانوردی و صیادی مشغول هستند، گفت: این قشر زحمتکش مشکلات زیادی در بخش درمان دارند و لازم بود مرکزی برای خدمات‌رسانی ایجاد شود تا بتوانند به نحو شایسته از امکانات بهره‌مند شوند.

جلیل مختار افزود: اگر در بخش شاخص‌بندی و ارزیابی جمعیتی نگاه دقیقی انجام شود، اختصاص این درمانگاه بر اساس شاخص جمعیتی به مردم اروندکنار اقدامی درست و ضروری بوده است.

او ادامه داد: این طرح با دستور رئیس‌جمهور وقت، آیت‌الله رئیسی و پیگیری‌های مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به نتیجه رسید و خوشبختانه همزمان با افتتاح این درمانگاه، ۶۴ طرخ دیگر نیز در سراسر کشور به بهره‌برداری می‌رسد.

او تأکید کرد: ضروری است در این مرکز امکاناتی نظیر رادیولوژی، آزمایشگاه و خدمات تشخیص اولیه نیز در نظر گرفته شود تا مردم اروندکنار بتوانند به صورت رایگان از آن بهره‌مند شوند.