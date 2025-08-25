پخش زنده
۶۳۰ سرباز در زنجان برای مهارت آموزی تحت پوشش طرح مهتا قرار میگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: طبق برنامه ریزی با همکاری سایر دستگاهها ۶۳۰ سرباز تحت پوشش طرح مهتا (مهارتآموزی تا اشتغال) قرار میگیرند.
ذوالقدر با اشاره به اهمیت توانمندسازی سربازان وظیفه، افزود: طرح مهتا بهعنوان فرصتی برای اشتغالزایی سربازان در راستای تربیت سرباز ماهر اجرا میشود و رستههای شغلی با توجه به اولویتهای هر استان و شهرستان تعیین خواهد شد.
وی، هدف از اجرای طرح مهتا (مهارتآموزی تا اشتغال) را کمک به اشتغال و ازدواج جوانان عنوان کرد و گفت: متاسفانه نبود اشتغال پایدار یکی از موانع ازدواج جوانان است که تلاش می کنیم با اجرای طرح مهتا این مانع رفع شود.
ذوالقدر با بیان اینکه حدود ۴۰ هزار سرباز در کشور تحت پوشش طرح مهتا قرار می گیرند، افزود: باید علاقهمندی فراگیران به رستههای شغلی، مورد توجه ویژه قرار گیرد که مقرر شد فرآیند شناسایی سربازان علاقهمند به شرکت در دورههای مهارتی و نیازسنجی شغلی در استان انجام و مقدمات برگزاری این دورهها فراهم شود.
سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان ادامه داد: طرح مهتا در قالب تفاهمنامهای مشترک میان ادارهکل ورزش و جوانان، سازمان آموزش فنی و حرفهای، نیروهای مسلح و یک سازمان مردمنهاد اجرا میشود و ارتقای مهارتهای تخصصی جوانان بهویژه سربازان وظیفه و تسهیل روند اشتغال آنان پس از پایان خدمت دنبال خواهد شد.
وی یادآور شد: طبق سازوکارهای اتخاذ شده همزمان با دوره های اشتغال، مهارت های زندگی نیز به گروههای هدف به صورت رایگان ارائه خواهد شد.