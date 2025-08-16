با هدف توسعه و پایدار سازی شبکه آبرسانی روستایی ، یک حلقه چاه جدید در روستای بیلوار خوی تجهیز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ عملیات تجهیز یک حلقه چاه جدید در روستای بیلوار با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی و افزایش پایداری تأمین آب شرب در این منطقه آغاز شده است.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی، در این خصوص اظهار داشت: با بهره‌برداری از این چاه جدید، مشکلات موجود در تأمین آب شرب روستای بیلوار تا حد زیادی برطرف خواهد شد و امکان ارائه خدمات پایدارتر به اهالی فراهم می‌شود.

تقی پاشایی، در ادامه با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای شرکت افزود: توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در روستا‌های شهرستان خوی از اولویت‌های اصلی ماست و در همین راستا، علاوه بر تجهیز چاه جدید در بیلوار، پروژه‌های متعددی در زمینه توسعه شبکه، اجرای خطوط انتقال و بهسازی منابع آبی در دست اقدام است.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که با اجرای این طرح‌ها، مشکلات کمبود آب در روستا‌های شهرستان به حداقل برسد و همشهریان عزیز بتوانند با آرامش و اطمینان بیشتری از خدمات آبرسانی بهره‌مند شوند.