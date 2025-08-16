پخش زنده
امروز: -
روستای تاریخی و گردشگری رویین در اسفراین، سالانه پذیرای هزاران گردشگر داخلی و خارجی است و ثبت ملی آن میتواند نقش بسزایی در تقویت برند گردشگری خراسان شمالی ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی گفت : روند تهیه و تکمیل پرونده ثبت ملی روستای گردشگری رویین به مراحل پایانی خود رسیده است و این پرونده بهزودی برای بررسی و تصویب به شورای ثبت آثار کشور ارسال خواهد شد.
علی مستوفیان افزود : روستای رویین به عنوان یکی از مقاصد شاخص گردشگری استان، نه تنها از منظر طبیعی با چشماندازهای بیبدیل، آبشارهای متعدد و پوشش سرسبز جنگلی اهمیت دارد، بلکه به واسطه برخورداری از بافت منحصربهفرد پلکانی و پیشینه غنی در حوزه صنایعدستی، جایگاه ویژهای در سطح ملی یافته است. هنر ارزشمند چادرشببافی که بهعنوان میراثی اصیل در این روستا نسل به نسل تداوم یافته، یکی از نمادهای فرهنگی هویتساز رویین به شمار میرود.
مدیرکل میراثفرهنگی خراسان شمالی گفت : ثبت ملی این روستا علاوه بر صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی آن، زمینهساز معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای گردشگری و صنایعدستی و همچنین توسعه پایدار منطقه خواهد بود.
وی تاکید کرد: توجه به زیرساختهای گردشگری، توانمندسازی جامعه محلی و حمایت از هنرمندان صنایعدستی از مهمترین رویکردهای اداره کل در مسیر ارتقای جایگاه رویین است.
روستای رویین در ۲۷ کیلومتری شمال شهر اسفراین قرار دارد و سالانه پذیرای هزاران گردشگر داخلی و خارجی است و ثبت ملی آن میتواند نقش بسزایی در تقویت برند گردشگری خراسان شمالی ایفا کند.
این روستا بسیار قدیمی است و نام آن در سندی مربوط به قرن نهم هجری قمری ذکر شده و همین نشان میدهد که قدمت این روستا دست کم به آن زمان برمیگردد. این روستا از زمانهای دور مرکز نساجی ایران بوده و امروزه نیر نساجی بخشی از فرهنگ و تمدن مردم این روستا است.با وجود پیشرفت تکنولوژی و ظهور دستگاههای جدید در صنعت نساجی، هنوز که هنوز است مردم اسفراین با چرخهای نساجی بسیار قدیمی به نخریسی و بافندگی پارچه مشغولند ، چرخهایی که قدمت برخی از آنها به بیش از صد سال میرسد.