به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر گفت: این آمار امسال چند روز مانده به پایان تردد به ۱۴۰ هزار زائر رسیده است در صورتیکه سال گذشته تعداد ۱۳۱ هزار زائر ایرانی و خارجی از مرز تمرچین تردد داشتند.

محمد رضایی افزود: همچنین خدمات رسانی موکب‌ها تا ۲۸ مرداد و بازگشت آخرین زائر از کربلا همچنان ادامه دارد.

رضایی اظهارکرد: آب و هوای مساعد، زیرساختهای مناسب، خدمات رسانی عالی موکبها و مردم پیرانشهر، نزدیکی مسیر برای استانهای شمال و شمالغربی و کشورهای همسایه و حل و فصل کم و کاستی‌های سال گذشته عواملی بودند که آمار تردد را افزایش داد.

اتوبوسها و ون های مستقر در مرز نیز با هماهنگی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان به صورت رایگان زائران را از مرز تمرچین تا ارومیه منتقل می کنند.

اربعین با تمام خوشی های معنوی به اتمام رسید و اما خیلی ها دلتنگ این روزها می شوند.

خبرنگار: حسن خانزاده