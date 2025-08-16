مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی از شناسایی و متلاشی شدن ده باندحفاری غیر مجاز و تشکیل ۵۷ پرونده قضایی برای اعضای این باندها خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان درنشست خبری گفت:۱۷ نفراز اعضای این باند‌ها دستگیر و۵۷ پرونده قضایی برای این افراد تشکیل شده است.

مرتضی صفری افزود:۱۰۴ فرصت سرمایه‌گذاری در این بخش دربرنامه اینوا ارائه شده که ۲۰فرصت تبدیل به تفاهم نامه باسرمایه گذاری ۲هزار میلیارد تومان صورت گرفته است.

وی افزود: ازآغاز سال جاری ۱۲۳ موافقت اصولی باسرمایه ۵۴۰۰میلیارد تومان واشتغال ۱۵۲۴نفربه همراه ۲۹ مجوز تاسیسات گردشگری به ارزش ۳۲۴۰ میلیارد تومان واشتغال یک هزار نفردراستان صادر شده است.

صفری با اشاره به اینکه روستای حسنلو جزوروستا‌های آماده سازی برای کسب جواز ثبت جهانی است افزود:باحمایت بخش خصوصی سه هتل ۵ستاره دراستان تایک سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی اعتبارمصوب مقدماتی میراث فرهنگی برای سال جاری را ۱۹۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بزودی برای ۹۱ محوطه تاریخی استان اسناد تک برگی صادر خواهد شد.