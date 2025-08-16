تیم‌های دانشجویی و دانش‌آموزی ایران مسابقات جهانی رباتیک و هوش مصنوعی فیرا ۲۰۲۵ در کره جنوبی، موفق به کسب ۵ عنوان قهرمانی، ۴ عنوان نایب‌قهرمانی و ۲ عنوان سومی در لیگ‌ها و رشته‌های مختلف شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما: سی‌امین دوره مسابقات جهانی رباتیک و هوش مصنوعی فیرا ۲۰۲۵ (FIRA RoboWorld Cup & Summit ۲۰۲۵) با حضور برترین تیم‌های جهان در شهر بوسان کره جنوبی برگزار شد و تیم‌های دانشجویی و دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران با کسب افتخارات متعدد، بار دیگر توانمندی‌های علمی و فنی کشور را در عرصه بین‌المللی به نمایش گذاشتند.

در این دوره از رقابت‌ها، نمایندگان کشورمان موفق به کسب ۵ عنوان قهرمانی، ۴ عنوان نایب‌قهرمانی و ۲ عنوان سومی در لیگ‌ها و رشته‌های مختلف شدند که نشان از سطح بالای دانش، خلاقیت و مهارت شرکت‌کنندگان ایرانی دارد.

در میان این افتخارات، می‌توان به قهرمانی تیم‌های ایرانی در لیگ ربات‌های پرنده سرعتی دانش‌آموزی (تیم نگرش رستاجو)، ربات‌های ورزشی دانش‌آموزی زیر ۱۹ سال (تیم رباتیک سلام دیباجی)، بخش شهری خودرو‌های خودران بزرگسالان (تیم هیدس)، و لیگ نوآوری و کسب‌وکار در دو رده سنی بزرگسال و زیر ۱۴ سال اشاره کرد.

همچنین تیم‌های کشورمان در بخش‌های مختلف خودرو‌های خودران، نوآوری و کسب‌وکار، و لیگ‌های ورزشی دانش‌آموزی موفق به کسب مقام‌های دوم و سوم شدند.

سروش صادق‌نژاد، رئیس کمیته ملی رباتیک جمهوری اسلامی ایران – فیرا، با تبریک این موفقیت به تیم‌ها، مربیان و خانواده‌ها، تأکید کرد: این افتخارآفرینی‌ها حاصل سال‌ها تلاش و پشتکار جوانان بااستعداد کشور است. اما باید فراتر از موفقیت‌های مقطعی حرکت کنیم و با تدوین نقشه راه و برنامه‌ریزی منسجم، زمینه توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های رباتیک و هوش مصنوعی را فراهم آوریم.

وی افزود: این حوزه نه تنها یک عرصه علمی، بلکه یک صنعت راهبردی و موتور محرک اقتصاد آینده کشور است.

صادق نژاد گفت: حضور پرقدرت ایران در چنین رویداد‌های جهانی، علاوه بر ارتقای جایگاه علمی کشور، فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه، جذب فناوری‌های نوین و ایجاد همکاری‌های بین‌المللی در این صنعت کلیدی محسوب می‌شود.

مسابقات جهانی فیرا ۲۰۲۵ که همزمان با سمپوزیوم بین‌المللی ارائه آخرین دستاورد‌های علمی در حوزه رباتیک و هوش مصنوعی برگزار شد، میزبان صد‌ها تیم از کشور‌های مختلف بود و در فضایی رقابتی و علمی، تازه‌ترین نوآوری‌ها و فناوری‌های این حوزه معرفی شد.