سی و پنجمین نشست هماهنگی ارکان اطلاعرسانی دولت با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سی و پنجمین نشست هماهنگی ارکان اطلاعرسانی دولت، امروز - شنبه ۲۵ مردادماه - با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.
در این نشست که با حضور سخنگوی دولت، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت و دبیر این شورا و برخی از مدیران رسانهای و دستاندرکاران حوزه اطلاعرسانی دولت برگزار شد، موضوع «تبیین اقدامات در هفته دولت با استناد به شاخصهای کلان در یک سال گذشته» به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
در این نشست پس از ارائه گزارشی از سوی «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با موضوع «مهمترین اقدامات انجام شده بهویژه در حوزه طرحهای عمرانی و طرحهای پیشران در یک سال گذشته و اقدامات پیش رو و در دست اجرا»، حاضران به بیان نظرات خود پرداختند.