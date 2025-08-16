به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر شبکه مستند سیما گفت: این جشنواره در ۵ بخش اصلی شامل فیلم مستند، مجموعه مستند، عکس مستند، مستندنگاریو گزارش مستند تصویری خبری برگزار می‌شود.

دبیری حسین زارع‌زاده افزود: شرکت‌کنندگان تا دهم شهریور فرصت دارند در سایت جشنواره نام نویسی و آثار خود را ارسال کنند.

وی گفت: در بخش «فیلم مستند»، فیلمسازان مستند سراسر کشور باید آثار خود که از ابتدای سال ۱۴۰۱ به بعد تولید شده است، ارسال کنند.