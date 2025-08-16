امدادگران هلالاحمر ساری موفق شدند جان مردی ۵۷ ساله را از خطر غرقشدگی نجات دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امروز یک مرد ۵۷ ساله که در ساحل ساری دچار حادثه غرقشدگی شده بود، با حضور سریع و مؤثر تیمهای امداد و نجات ساحلی هلالاحمر، از آب خارج شد و پس از انجام اقدامات احیای قلبی–ریوی (CPR)، وضعیت عمومیاش به حالت پایدار بازگشت.
این حادثه در یکی از نقاط پرتردد ساحل رخ داد و بلافاصله پس از اعلام، نیروهای امدادی مستقر در پایگاه ساحلی ساری وارد عمل شدند.
امدادگران پس از انتقال فرد به ساحل، مراقبتهای اولیه پزشکی را آغاز کرده و با اجرای عملیات احیا، جان وی را نجات دادند.
هلالاحمر مازندران از شهروندان خواست تا در زمان شنا و تفریح در دریا، نکات ایمنی را رعایت کرده و از مناطق دارای پوشش امدادی استفاده کنند.