شعبه چهارم تأمین اجتماعی شهر یزد عصر امروز با حضور اسماعیل دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اعتبار این طرح بیش از ۷۱ میلیارد تومان است و افتتاح آن همزمان با مراسم بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۵ طرح سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور با حضور معاون اول رئیس‌جمهور به صورت ویدئوکنفرانس انجام شد.

در ادامه این مراسم هم عملیات اجرایی ساختمان شعبه تأمین اجتماعی شهرستان میبد با حضور معاون اول رئیس‌جمهور به‌صورت وبیناری آغاز شد.