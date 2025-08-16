معرفی ۱۶ تنیسور مرحله یک هشتم نهایی ۱۰۰۰ امتیازی بانوان
رقابتهای ۱۰۰۰ امتیازی تنیس بانوان با برگزاری راند دوم جدول اصلی پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در مسابقات تنیس ۱۰۰۰ امتیازی بانوان در زمینهای مجموعه آسایش مازندران، تنیسورها برای رسیدن به راند دوم بازیها با هم دیدار کردند و ۱۶ تنیسور برتر به مرحله یک هشتم نهایی راه یافتند.
بر این اساس در پایان راند دوم بازی ها، ملینا عباس زاده، آنوش روستایی، الای حلاجی، نیلا رحیمی، نیایش احمدی، سما فتح علی زاده، نیلرام دهستانی، گلنسا اکبری، ماندانا کمیجانی، لیلا اژدهاکش، دیبا سیدی راد، سارینا اخوان، کوثر یعقوبی، فرنوش صباغ، الهام رضایی و زهرا ملک پور افشار به راند بعدی بازی صعود کردند.
در بخش دونفره بازیها نیز ۸ تیم راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی معرفی شدند و این بازیها امروز با برگزاری ۱۲ مسابقه ادامه مییابد.
این مسابقات با حضور ۴۸ بازیکن از سراسر کشور ۲۲ تا ۲۸ مرداد به مدیریت بیتا سیادتی و سرداوری آیدا شجاعی در زمینهای آسایش مازندران در حال برگزاری است.