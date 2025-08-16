پخش زنده
رئیس پلیس راه کردستان گفت: در سانحه رانندگی در محور سنندج- کامیاران ۲ نفر فوت و ۱۸ نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرهنگ عبدالملکی در گفت و گو با خبرنگار صداوسیما گفت: در این حادثه که میان ۲ دستگاه خودروی سواری سمند و زانتیا رخ داد راننده و سرنشین خودرو سمند جان باختند.
رئیس پلیس راه کردستان افزود: در این حادثه یک دستگاه اتوبوس حامل زوار نیز برای اجتناب از برخورد با خودروهای حادثهدیده به شانه خاکی منحرف شد و شماری از سرنشینان آن دچار آسیب شدند.
وی اظهار داشت: علت حادثه در دست بررسی است.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه بلافاصله پس از اعلام حادثه نیروهای امدادی با سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند گفت: چهار تن از مصدومان این حادثه به بیمارستان کوثر سنندج منتقل و ۱۴ مصدوم دیگر نیز به صورت سرپایی در محل درمان شدند.
این حادثه در ساعت ۱۵ بعدازظهر امروز رخ داد.