ماموران پلیس آگاهی بم در بازرسی ازمنزل فردی در این شهرستان، ۷۴ سکه عتیقه و ۹ شیء باستانی را کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، فرمانده انتظامی بم گفت: ماموران پلیس آگاهی پس از اطلاع از فعالیت فردی در زمینه قاچاق اشیاء عتیقه، منزل فرد مورد نظر را شناسایی و در بازرسی از این محل، ۷۴ سکه عتیقه و ۹ شیء باستانی را کشف کردند.

سرهنگ “عبدلی نسب” با اشاره به اینکه این اشیای باستانی برای تعین قدمت و پیشینه تاریخی به سازمان میراث فرهنگی تحویل داده شدند خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.