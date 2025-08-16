اردوی تیم ملی دوچرخه‌سواری پاراسایکلینگ بانوان و آقایان با حضور ۱۱ ورزشکار، در تهران برگزار می شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دومین مرحله از اردوی آماده‌سازی ملی‌پوشان پارادوچرخه‌سواری کشورمان برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ (ناگویای ژاپن)، ۲۶ تا ۲۹ مرداد در مجموعه ورزشی آزادی، کمپ تیم‌های ملی دوچرخه‌سواری برگزار می‌شود.

این اردو دارای ۳ بخش اصلی شامل: انجام تست‌های تخصصی در مرکز سنجش فدراسیون به منظور بررسی میزان آمادگی ورزشکاران دعوت شده، اجرای تمرینات فنی و تکنیک‌های تخصصی در پیست و انجام تمرینات بدنسازی است.

مازیار فرزاد «سرمربی»، دلارام ذاکرانی «مربی و سرپرست»، جعفر رنجبران «سرپرست» و سعید مبارکی «مکانسین»، اعضای کادر فنی و سرپرستی تیم ملی را تشکیل می‌دهند.

همچنین، مریم ادیب و مریم جلالیه (استان تهران) در بخش بانوان و مهدی محمدی (استان زنجان)، احمد حمزه‌لو، آرش کلاهچی و بهروز فرزاد (استان لرستان)، رضا رشنو (استان خوزستان)، محمد دلیر (استان فارس)، حسام ساقی (استان خراسان رضوی)، فرید علیمحمدی (استان مرکزی) و علی سلطانی (استان اردبیل) در بخش آقایان، از رکابزنان حاضر در این اردو هستند.