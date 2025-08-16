پخش زنده
امروز: -
نویسنده کتاب قلههای بی پایان گفت: قلههای بی پایان به تلاشهای خستگیناپذیر و پشتکار کوهنورد ۶۳ سالهای میپردازد که توانست قله اورست را فتح کند.
حبیبه کرکه آبادی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: کتاب قلههای بی پایان حاصل یک سال و نیم تحقیق و مصاحبه با عزیز عبدی کوهنورد پیشکسوت کشورمان است و در دو بخش اصلی تدوین شده است که بخش اول به زندگی شخصی و چالشهای عزیز عبدی میپردازد و بخش دوم صعودهای بینالمللی او از قله لنین در قرقیزستان تا دنالی در آلاسکا را به تصویر میکشد.
وی افزود: این کتاب تنها روایت یک کوهنورد نیست، بلکه داستان پیروزی اراده انسان بر محدودیتهاست. عزیز عبدی ثابت کرد که سن و سال نمیتواند مانع تحقق رویاها شود.»
این نویسنده گفت: برای نگارش این اثر از خاطرات شخصی، عکسها و یادداشتهای آقای عبدی استفاده کردم و تلاش کردم روایتی مستند و جذاب ارائه دهم که هم برای کوهنوردان و هم عموم مردم الهامبخش باشد.
وی افزود: آقای عبدی با دقت بالا جزئیات هر صعود را روایت میکرد و گاه برای تکمیل یک فصل، ماهها منتظر میماندیم تا او از سفر بازگردد و خاطراتش را بازبینی کند.
کرکه آبادی گفت: کتاب شامل تصاویر منحصربهفردی از دستنوشتههای اقای عبدی در کمپهای مرتفع و نامههای او به خانواده پیش از صعودهای خطرناک است.
نویسنده کتاب قلههای بی پایان افزود: جلد اول این کتاب در ۳۰۰ صفحه منتشر شده است و برنامهریزی برای ترجمه این کتاب به زبان انگلیسی هم در دست اقدام است.
کتاب قلههای بی پایان در انتشارات نیکتاب چاپ و روانه بازار نشر شده است.